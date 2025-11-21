久間田琳加、耳あて×白もこコーデにファン悶絶「雪の妖精」「天使がいる」
モデルで女優の久間田琳加が20日にインスタグラムを更新。オフショットから耳あて×白もこコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】久間田琳加、美脚あらわの全身ショット（ほか7枚）
久間田が「まっしろーーー」と投稿したのは東京ディズニーシーで撮影された複数のオフショット。写真には、耳当て、ボアジャケット、ミニスカートを白で揃えた彼女が、パークを満喫する様子が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「雪の妖精みたい」「天使がいる」「可愛いしかない！」などの声が集まっている。
■久間田琳加（くまだ りんか）
2001年2月23日生まれ。東京都出身。2012年に第16回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出され雑誌『ニコラ』（新潮社）専属モデルとしてデビューし、現在は『non-no』（集英社）で専属モデルを務める。女優としても活躍していて2025年は映画『見える子ちゃん』、7月期ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）に出演した。
引用：「久間田琳加」インスタグラム（＠rinka_kumada0223）
【別カット】久間田琳加、美脚あらわの全身ショット（ほか7枚）
久間田が「まっしろーーー」と投稿したのは東京ディズニーシーで撮影された複数のオフショット。写真には、耳当て、ボアジャケット、ミニスカートを白で揃えた彼女が、パークを満喫する様子が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「雪の妖精みたい」「天使がいる」「可愛いしかない！」などの声が集まっている。
2001年2月23日生まれ。東京都出身。2012年に第16回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出され雑誌『ニコラ』（新潮社）専属モデルとしてデビューし、現在は『non-no』（集英社）で専属モデルを務める。女優としても活躍していて2025年は映画『見える子ちゃん』、7月期ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）に出演した。
引用：「久間田琳加」インスタグラム（＠rinka_kumada0223）