

日本には、半導体の製造に欠かせない素材を販売し、高い世界シェアを誇る企業が多数ある。今回は「東洋合成工業」を紹介する※写真はイメージです（写真：Sunrise／PIXTA）

世界シェアナンバー1の日本企業は今も多数存在し、日本経済のみならず世界経済を支えている。特に小規模なマーケットで世界シェアが圧倒的に高く、世界のサプライチェーンで非常に重要な企業が日本にはたくさんある。本稿では『日本人が知らない‼ 世界シェアNo.1のすごい日本企業』より一部抜粋のうえ、今注目の半導体業界の中から、知られざる優良企業をご紹介する。

世界シェア約70％「あらゆるタイプの感光材を製造」

東洋合成工業は、半導体の製造に使用されるフォトレジストの主要原料である感光材を製造している。その世界シェアは約70％。

フォトレジストとは特定の光を受けると性質が変わる液状の化学薬剤だ。半導体の製造では、半導体の基板となるシリコンウエハーの上に酸化膜・窒化膜を形成したあとにフォトレジストを塗る。その後、光線で回路図を焼き付ける。

フォトレジストの世界主要メーカーは東京応化工業、JSR、信越化学工業、住友化学、富士フイルムの5社。この5社で世界シェアの9割を占める。東洋合成はこうした企業に感光材を販売している。

フォトレジストにもさまざまな種類があり感光材もさまざまだが、東洋合成はあらゆるタイプの感光材を製造できる。

半導体の製造過程ではわずかなホコリやチリも許されない。シリコンウエハーの直径を300ミリメートルとすると10ナノメートルのゴミがあるだけで、その半導体は不良品となり使いものにならない。ナノレベルで表現しても実感がわかないかもしれないが、例えるなら日本列島の広さの場所に10円玉大の汚れが許されないというレベルだ。

純度の高いフォトレジストを製造するには純度の高い感光材が必要であり、東洋合成はこの要求に応える高い技術を有する。

フォトレジストの材料は感光材以外に高純度溶剤とポリマー（樹脂）などもあるが、東洋合成はこれらも製造している。「フォトレジストの材料すべてを製造しているのは東洋合成工業だけだ」（木村有仁社長）。

化学品物流ビジネスも手がける

東洋合成は他社の液体化学品を貯蔵・精製・輸送する化学品物流ビジネスも手がけている。顧客は大手石油化学メーカーや総合商社などだ。

同社の高浜油槽所は、東京湾岸道路の千鳥町のすぐ近くというアクセス抜群の場所に位置し、4万3000平方メートルの敷地（東京ドームとほぼ同じ）に危険物貯蔵タンクを計65基（総容量5万5400キロリットル）保有している。

敷地は海に面しており、船舶で運ばれた化学品を受け入れて、タンクに貯蔵したり、ドラム缶に詰め替えたりする。また、配送用のタンクローリーへの積載も行う。

東洋合成は単なる物流業者ではなく、化学メーカーなので化学品の取り扱いに慣れている上に、受け入れた化学品を分析・精製することもできる。海外から輸入される化学汎用品は純度が低いので、顧客の中にはここでの精製を希望する企業が多い。

国内の大手化学メーカーは低採算の汎用品の生産を減らし、好採算の付加価値製品にシフトする傾向がある。その分、これから汎用品は海外からの輸入品に頼ることになるが、海外製品の純度は日本製ほど高くないので精製しなければ使用できない。そのため、物流センターに分析・精製機能があるのは顧客にとって便利なのだ。

また、顧客が希望すれば液体化学の合成も請け負う。化学製品の輸入、貯蔵、分析、精製、合成、出荷までを一気通貫でできるのが東洋合成の強みだ。

1カ月にやってくる船舶は50隻、タンクローリーは3000台もある。施設の充実と交通の利便性が評価されて施設稼働率は95％を超える。

現在でも交通の便がいいが、東京外かく環状道路（外環）が全面開通すれば、利便性はさらに向上する。

香料材料の世界シェア40％

東洋合成は香料原料も生産しており、世界シェアは40％を占める。香料原料は洗剤やシャンプーなどトイレタリー製品の香りの素になるほか、ジュースやお菓子などのフレーバーにも用いられている。

同社の香料は高品質であることに加えて、香りの安定性が高いことが評価され、27カ国に輸出されている。人間の嗅覚は敏感なため、香りが変化すると製品そのものを拒否するようになってしまう。香りの安定性はとても重要だ。

同社はオランダのロッテルダムに香料材料の物流倉庫を保有して、世界各国への配送体制を構築している。さらに、香料材料の医薬向け分野への販売も強化しており、販路拡大による香料材料の伸びが期待される。

ピンチをチャンスに変えた

創業者の木村正輝は1954年、東京都江戸川区に麻酔薬などの医薬品用化学製品を製造する日本アセチレン化学工業を設立。その後、蒸留精製技術に磨きをかけ、輸入品の合成繊維原料の精製を手がけた。

1963年には千葉県市川市に工場を建設して酢酸エステルの製造を開始し、事業が軌道に乗ったことから新工場用地を市川市から取得する。しかし、そこは土地といっても埋め立て前の海。埋め立てたあとには塩害が予想され、工場には向かない土地だった。

そこで、木村はその土地を油槽所にすることにした。これが現在の高浜油槽所だ。日本の石油化学産業の成長期であったことから、多くの石油化学関連企業からの引き合いがあり、油槽所ビジネスは同社の安定した収益の柱となった。油槽所ビジネスの成功が、その後の同社の成長につながっていく。

東洋合成にとって大きな転機となったのは、1970年代の石油ショックだ。

原料価格高騰と化成品の販売不振に苦しんだ東洋合成は、半導体分野への進出を決意。1981年には感光材製造工場を建設し、1982年には感光材研究所を開設した。

研究生産体制は整ったものの、国内市場が未成熟で参入が困難だったため、半導体先進国の米国に活路を求めた。米国企業への販売をきっかけとして販路を拡大し、その後は半導体の微細化にともなって事業を拡大していった。現在では全売上高のうち60％が感光材だ。

経済安全保障上も重要な位置を占める





数百ある半導体の製造工程では、企業同士のすり合わせが重要だ。長年のすり合わせによって構築された関係は強固であり、他社への置き換えは容易ではない。もし、材料を他社のものに変更した場合、同じ製品を製造できるかわからない。

フォトレジストメーカーが材料を取引実績のない他社製品に変更するのは、リスクが高すぎる。もし変更するとしても膨大な件数のシミュレーションが必要になるので、莫大なコストがかかる。したがって、世界の主要フォトレジストメーカーと密接な関係を持つ東洋合成の優位が揺らぐことは考えにくい。

ちなみに、東洋合成は財務省の「海外投資家の出資を事前審査する重点企業」リストに掲載されている。ここに掲載されたということは、日本政府が外資からの買収に対して重点的に保護する企業であるということ。東洋合成の技術が経済安全保障上とても重要であることを示している。

（田宮 寛之 ： 経済ジャーナリスト、東洋経済新報社記者・編集委員）