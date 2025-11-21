元巨人軍のエースとして活躍した江川卓氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参列。改めて心境を明かした。

江川さんはお別れ会について「私はすごく鍛えていただいたというのが最初で、その後ちょっとお食事をさせていただいた思い出があります。それをなんか思い出しながら、ごあいさつをさせていただきました」と話した。長嶋さんと東京ドームでの思い出について問われると「東京ドームができるときに引退したので、東京ドームでは最初の１球を投げさせてもらった、そういう思い出がありますし、ほんとうにまだ、監督が亡くなったという感じがなくて、ことあるごとにいろんな思い出が出てくるので、またしばらくそういうことを思い出しながら過ごそうかなと思います」と口にした。

偉大な大先輩、長嶋茂雄さんの思い出も数多くあるようで「私が初めてお会いしたのが後楽園球場で小学校４年生のとき、プロ野球を初めて見たときに長嶋さんと試合後にばったり、偶然お見掛けしたので、そこからあこがれの人だった。その憧れの方と監督、選手としてやらせていただいたり、プライベートもありましたので、そういう意味では長くお付き合いというか、お世話になったということがあります」と振り返った。

また巨人ＯＢとして、今後について「今、大谷さんなんかも大活躍されて世界に広がっていますけど、やっぱり向こうは、長嶋さんが野球ファンを広げられて。われわれを含めて今の大谷さんのように、また野球を広めていかないといけない。遺志をついでいくというか、頑張っていきたい」と思いを新たにしていた。