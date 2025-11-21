白石麻衣さんが出演する「フラット35」の新テレビCMが、11月24日（月）から全国で放映開始されます。住宅金融支援機構の公式YouTubeチャンネルでは、11月20日（木）からCM本編とメイキング動画が公開されており、白石さんが最近ハマっているものや欠かせないものについて明かしています。

「金利のある世界」で安心を届けるプレゼンター役

「フラット35」は借入時に返済終了までの借入金利・返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすい住宅ローン。

CMでは白石さんがプレゼンター役として登場し、「『フラット35』なら借りた後はずっと金利上昇の心配なし！」と、全期間固定金利の魅力を力強く伝えています。

【フラット35】CM：今こそ金利上昇の心配なし編（YouTube）

https://youtu.be/9LXNlePGMsg



白石麻衣さんが最近ハマっているものとは？

メイキング映像内のインタビューでは、白石さんの素顔が垣間見えるコメントが満載です。

最近ハマっているのは「コッペパン」だそう。「あるコンビニのコッペパンがすごく好きなんです。パンが柔らかくて、あのコッペパンがすごく美味しくて、マネージャーさんや撮影現場のスタッフさんに実際にプレゼンをして食べてもらいました！」と、まさにプレゼンター役そのままの一面を披露。

また、日常で欠かせないものとして「朝に飲むお味噌汁」を挙げ、「朝ごはんのおにぎりにプラスお味噌汁とか、組み合わせはちょっと微妙かもですけど（笑）、バナナとお味噌汁とか。朝何かにプラスしてお味噌汁というのは私にとって欠かせないものになっています！」と、親しみやすいエピソードを明かしています。

「家に帰った瞬間」が最高の安心感

「今回プレゼンター役に挑戦して、『フラット35』の安心感や魅力をお伝えしています。撮影中も『フラット35』の魅力をどう伝えたら良いかを考え、楽しみながら撮影しました」と撮影の様子を振り返った白石さん。

「日頃『安心する瞬間』はどんなときですか？」という質問には、「家の玄関のドアを開けた瞬間ですかね。自分の家の匂いを感じた時に『ああ〜帰ってきた！』という一呼吸がすごく安心感があって落ち着きます」と回答しています。

【フラット35】今こそ金利上昇の心配なし編CM：メイキング（YouTube）

https://youtu.be/4zunf0Fxw0c

