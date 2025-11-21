マイク、気になっているんですよねぇ。

マイクがあるとオンラインライフのQOLが爆上がりすると聞いてから、導入を迷っているんです。でも、私はストリーマーじゃないし、イヤホンに付いているマイクでも十分なんじゃないかと思うと、いまいちポチれずにいました。

でも、もしかしたらブラックフライデーセールで安くなっているかもしれないと思って見てみたら…ありました！

RAZER（レイザー）のSeiren V3 Miniコンデンサーマイクが、34%OFFになっているじゃないですか。

Image: RAZER

音声分離機能でタイピング音やマウスのクリック音をカットしてくれるし、マイクの上部をタップするだけでミュートしてくれます。

Image: RAZER

マイクのオン／オフはLEDで目視できるから、慌てる必要もありません。

なお、USB マイクを PC に接続するだけですぐに配信準備完了。ソフトウェアやドライバーは不要ですよ。

Image: RAZER

そうそう、万が一倒してしまっても、内蔵ショックアブソーバーがノイズを吸収してくれるんですって。配信やプレイに熱中するあまり、マイクを倒しちゃうかもしれませんからね。そういうケアもされているってことです。

我が家の場合、愛猫が通った拍子に倒しちゃうかもしれないですから、こういうのは大事です。

今回、かなり安くなっているみたいなので、マイクが気になっていた方は、この機会にいかがでしょうか。

Razer レイザー Seiren V3 Mini コンデンサーマイク 5,500円 Amazonで見る PR PR

Source: RAZER, Amazon