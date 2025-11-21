¥í¥Ã¥Æ°éÀ®2°Ì¡¦¹â¶¶²÷½¨¤¬²¾·ÀÌó¡Ö1·³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»Í¹ñIL¡¦ÆÁÅç¤Î¹â¶¶²÷½¨Åê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬21Æü¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢»ÙÅÙ¶â300Ëü±ß¡¢Ç¯Êð280Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¹áÀî¡¦Â¿ÅÙÄÅ»þÂå¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ç¯²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç146¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¤µ¤ì¤º¤ËÆÁÅçÆþ¤ê¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢1Æü5²ó¤Î¿©»ö¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¡¢ÂÎ½Å¤ò15¥¥íÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ß¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦86¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®153¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤è¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£NPBµåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢4·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö·ª¸¶¤µ¤ó¤ò2ÂÇÀÊÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö1·³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾ÍèÁü¤òÉÁ¤¤¤¿¡£