クッピーラムネがまさかのSwitch2用ワイヤレスコントローラーに　レトロかわいさ全開＆機能盛り盛りの本格派で登場

ゲーム周辺機器メーカー「アローン」から、まさかの「クッピーラムネ」デザインのSwitch2用ワイヤレスコントローラーが登場しました。

商品パッケージと同じブルーのボディカラーに加え、お馴染みのウサギとリスがコントローラーのグリップ部分にデザインされており、レトロかわいさ全開。発売日は11月21日、価格は税込5478円です。

■ レトロかわいいクッピーラムネの絵柄を“守る”こだわりのクリア構造

今回発売される「Switch2用ワイヤレスコントローラー クッピーラムネ」は、表面にクリア素材を採用。クッピーラムネの愛らしいキャラクターが印刷された本体を覆うクリア構造により、手汗や摩耗などによるプリントの劣化を防ぐ仕様になっています。

まさに「コレクションとして飾ってもよし、実用してもよし」という、ファン目線の優しさに満ちた作り。透明プラ越しに見えるキャラは、昭和レトロな存在感をそのまま保っています。

■ 見た目はレトロ、中身は最先端 ジャイロ・加速度センサー・振動・連射・マクロ等フル搭載

なお商品名に「Switch2用」とありますが、対応機種はSwitch2だけでなくSwitch、Switch有機EL、Switch Liteまで使用可能。この幅広い対応範囲は、とても心強いところです。

加えて、搭載されている機能は「ジャイロセンサー」「加速度センサー」「振動機能」「自動スリープ」「連射＆連射ホールド」「マクロ機能」「自動入力機能」「スクリーンショットボタン」と充実。実用面でもしっかりと本気のスペックです。なおチャットボタン・イヤホンジャックは非搭載とのことでした。

さらに充電は2〜3時間で完了し、そこから10時間以上の連続プレイが可能。長時間ゲームでもヘタらないタフさを持っています。また、未使用時は自動でスリープするため、無駄な電力消費を防ぐ仕様。こうした細やかな設計は、ゲーマーにとってもうれしいポイントでしょう。

「レトロキャラクター×最新ゲーム機」というギャップが魅力の本商品。「Switch2用ワイヤレスコントローラー クッピーラムネ」はアローン公式オンラインショップで発売中です。

（山口弘剛）

