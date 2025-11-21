政府は２１日午後の臨時閣議で、物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策を決定した。

減税を加えた規模は２１・３兆円で、２０２４年度の経済対策を上回り、「責任ある積極財政」を掲げる高市首相のカラーが強くにじむ内容となった。財源の裏付けとなる２５年度補正予算案の年内成立を目指す。

民間支出を含めた事業規模は４２・８兆円程度となる。一般会計からは１７・７兆円程度を支出し、２４年度（１３・９兆円）を約４兆円上回る。税収などで賄えない分は、赤字国債を発行する。

片山財務相は２１日午前の記者会見で「規模の拡大を狙ったものでなく、一つ一つ積み上げた結果、これだけの規模になった。一定の財政規律が守られた形になるよう調整した」と強調した。

首相が最優先課題とする物価高対策では、来年１〜３月の電気・ガス代の３か月使用分を補助する。一般的な家庭で計７０００円程度の軽減策となる。地方自治体に食料購入支援などの推奨メニューを提示する重点支援地方交付金は、２兆円を計上する。

子育て世帯の支援策として、児童手当の給付対象となる１８歳までの子ども１人あたり２万円を、所得制限を設けず給付する「物価高対応子育て応援手当」も盛り込んだ。全国各地でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、クマ対策などを見込んだ予備費を７０００億円程度積み増す。

減税策では、所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げで１・２兆円程度、ガソリン税の暫定税率廃止で１兆円程度の効果をそれぞれ見込む。

政府は、補正予算案の編成を急ぐ構えで、来月上旬に国会に提出する。政府・与党は、少数与党のため、野党各党に個別に働きかけ、賛同を取り付けたい考えだ。