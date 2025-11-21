山形県天童市でマジックショーが開かれ、特別支援学校の子どもたちが実際にマジックに挑戦するなどして楽しいひと時を過ごしました。



マジックショーは、地域の社会奉仕に取り組む天童中央ライオンズクラブが、山形県立村山特別支援学校天童校の子どもたちと交流を深めようと去年に続き、開いたもので、1年から6年までの全校生合わせて21人が参加しました。

今回、マジックを披露したのは、「マジシャン瀬野」こと瀬野駿太さん。

普段は、天童市内のホテルに勤務し、職場やイベントなどでマジックショーを開いています。中学生のころからマジックを始め、キャリアはおよそ20年にもなります。





今回のショーでは、金属の輪を繋げたり、ロープを使ったりして多彩なマジックを披露しました。中でも、子どもたちを大きく沸かせたのは、ワイングラスが宙に浮くマジック。児童「逃げるマントを追いかけるのが楽しそうだった。自分でマジックを上手にやってみたい」瀬野駿太さん「お子さんからの反応もすごく良くて私自身楽しく演じさせてもらった。目の前で見てもらって不思議だなとかどうなっているんだろうなとか自分でやってみたいなと思ってもらえたら自分としてもうれしい」マジックショーでは、子どもたちがマジックに参加したり、輪ゴムを使ったマジックに挑戦したりして目の前で繰り広げられる不思議な世界を楽しんでいました。