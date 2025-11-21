157.36　現値
157.31　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.06　エンベロープ1%上限（10日間）
155.76　一目均衡表・転換線
155.50　10日移動平均
154.39　21日移動平均
153.95　エンベロープ1%下限（10日間）
153.64　一目均衡表・基準線
151.47　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.35　一目均衡表・雲（上限）
149.65　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
147.85　200日移動平均

主要ポイントを上回っての推移が続く中、ボリンジャーバンド2シグマ上限を一時下回る場面が見られた。