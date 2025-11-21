テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限近くでの推移
157.36 現値
157.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.06 エンベロープ1%上限（10日間）
155.76 一目均衡表・転換線
155.50 10日移動平均
154.39 21日移動平均
153.95 エンベロープ1%下限（10日間）
153.64 一目均衡表・基準線
151.47 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.35 一目均衡表・雲（上限）
149.65 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.85 200日移動平均
主要ポイントを上回っての推移が続く中、ボリンジャーバンド2シグマ上限を一時下回る場面が見られた。
