テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが２１日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」で、ストリートダンスで「日本ナンバー２」だったことを明かした。

この日はフレイル予防に社交ダンスが有効という研究結果を紹介し、実際に社交ダンスの第一人者をスタジオに招き、その効果を聞いた。

社交ダンスは基本的に男女２人で踊るが、自宅でも姿勢など、１人でできる部分もあるとし、玉川徹氏、長嶋一茂らがスタジオで指導を受けた。

松岡アナも一緒に指導を受けたが、羽鳥アナが「松岡というアナウンサー、日本ナンバー２です。ストリートダンスで」と専門家に紹介。松岡アナは「私はソウルパンキングというジャンルで、腕を（動かす）」といって、実際に腕を複雑にくねらせて踊って見せた。

それを見ていた一茂は「いいね、いいね、いいね」「松ちゃん、できるんだ」とびっくり。羽鳥アナも「いつもの片岡ストレッチじゃ物足りないでしょ」と、気象予報士の片岡信和氏がお天気コーナーで紹介するストレッチでは足りないのでは？とツッコんでいた。

松岡アナはテレビ朝日のＨＰによると１３年間ダンスを習っており「一筋に愛した習い事です。ジャンルはヒップホップやソウルバンキングなどいろいろ踊ってました」と記している。