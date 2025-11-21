SNSの情報を鵜呑みにするのはよくないといいますが、場合によっては世間の声が味方になってくれることもあるようです。特に情けない夫が撃退される姿は、見ていてスカッとするようで？ 今回は、SNSで妻の愚痴を書いた夫が世間の声で成敗された話をご紹介いたします。

辛辣な世間の声

「子どもが産まれても飲みに行ってばかりで、家事も育児もなにもしない夫。でも夫は外で働いて稼いでるから、役割はしっかり担っていると主張するんです。そんな夫と大喧嘩になったとき、『俺が悪くないっていう証拠を見せてやる！』と言って、自分のSNSで私の愚痴を書いて投稿。

翌朝、その投稿に対して『おかしいのはあなたです』『家事も育児も女もなめすぎ』など、夫を批判するコメントが殺到していました。夫は世間が誰も共感してくれなくて苛立ってたけど、どう考えてもおかしいのは夫だし、そこに気づかないのが相当やばいですよね」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 自分が正しいと思い込んでいた分、世間の声が辛辣すぎて困惑したのでしょう。お金を稼いでくるだけでいい、と思っている人が父親をやっていることに驚きですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。