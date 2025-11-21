ÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÇGENERATIONSÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬¹ñ²ÎÆÈ¾§¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡11·î20Æü¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï¡¢º£·î28Æü¤ËGLION ARENA KOBE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØFIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬¹ñ²ÎÆÈ¾§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÏGENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBouquet¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï18»þ59Ê¬¤«¤é¹ñ²ÈÆÈ¾§¤ò¹Ô¤¤¡¢19»þ5Ê¬¤Ë»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö¹ñ²ÎÆÈ¾§¤È¤¤¤¦ÂçÊÑµ®½Å¤Ç¸÷±É¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñ¾ì¤Î¿´¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü