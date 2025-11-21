ウェスト下位に沈むキングスへ大打撃…ドマンタス・サボニスが3～4週間の戦線離脱へ

11月21日（現地時間20日、日付は以下同）。サクラメント・キングスは、ドマンタス・サボニスがMRI検査の結果、左ヒザ半月板の部分断裂と発覚したため、3～4週間後に再評価することになると発表した。

サボニスは、17日のサンアントニオ・スパーズ戦後に左ヒザを痛めていて、20日のオクラホマシティ・サンダー戦を欠場。キングスは左手親指負傷で開幕から欠場している先発パワーフォワードのキーガン・マレーに続き、先発センターも離脱することに。

キングス在籍5年目の今シーズン。サボニスは11試合の出場で平均33.2分17.2得点12.3リバウンド3.7アシスト1.2スティールに、フィールドゴール成功率51.0パーセントを残していただけに、大きな痛手となる。

21日に敵地フェデックス・フォーラムで開催されたメンフィス・グリズリーズ戦。キングスはサンダー戦と同様にラッセル・ウェストブルック、ザック・ラビーン、デマー・デローザン、プレシャス・アチューワ、ドリュー・ユーバンクスを先発起用も、96－137で大敗。連敗が8となり、ウェスタン・カンファレンス14位の3勝13敗と苦戦している。