近藤真彦、大漁のブリに「ブリブリいわしたったぜ〜！」 釣りの成果に「凄い」「もう漁師さんじゃん」と反響
歌手・俳優の近藤真彦（61）が20日、自身のインスタグラムを更新。大漁を報告した。
【写真】「ブリブリいわしたったぜ〜！」近藤真彦、釣った大漁のブリと記念ショット
近藤は「ブリブリいわしたったぜ〜！」と書き出し、船上で大量のブリを前に満足そうな表情を見せる自身の写真をアップ。「久しぶり4人で4時間この釣果！」と報告し、冗談交じりに「少しブリは見たくない（笑）」とつづった。
投稿では「家着いて奥様に晩ごはん聞いたらなんとブリ大根（笑）」と、この日の夜ご飯も明かしている。
見事な釣りの成果に、コメント欄には「凄い」「もう漁師さんじゃん」「さすが持ってるー」「大漁だね〜」「最高じゃん！」「マッチの笑顔が最高!!」など、称賛する声が多数寄せられている。
