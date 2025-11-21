マヂラブ・野田クリスタル、1万人収容の会場で無観客カウントダウンライブ 客は「あえて入れない」理由明かす
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が21日、都内で行われた『野田クリスタル初セクシーカウントダウンin TOYOTA ARENA TOKYO』開催発表記者会見に出席。大みそかに1万人を収容できるTOYOTA ARENA TOKYOを会場に無観客カウントダウンライブを行う野田は、観客を「あえて入れない」理由を明かした。
【全身ショット】セクシー…？ポーズを決める野田クリスタル
『野田クリスタル初セクシーカウントダウンin TOYOTA ARENA TOKYO』は12月31日、オンライン配信で行われる。今年10月にオープンした大規模な会場から配信する。野田は収容人数が数字として表れる中、「あえてそこの実力は伏せさせてもらう」として無観客とした理由を説明した。
無観客で行う良さについて「ウケもしないすべりもしない。それが無観客のいいところ」と話した。観客席には、一つだけ席を用意するといい、ゲストの登場をにおわせた。野田は最新の設備を使った「最新の演出を行っていきたい」と話した。
テーマは“セクシー”で、“シンガー・野田クリスタル”がライブステージを披露する。当時は午後11時半開演で、翌午前0時半終演となる。チケットは今月23日から発売する。
【全身ショット】セクシー…？ポーズを決める野田クリスタル
『野田クリスタル初セクシーカウントダウンin TOYOTA ARENA TOKYO』は12月31日、オンライン配信で行われる。今年10月にオープンした大規模な会場から配信する。野田は収容人数が数字として表れる中、「あえてそこの実力は伏せさせてもらう」として無観客とした理由を説明した。
テーマは“セクシー”で、“シンガー・野田クリスタル”がライブステージを披露する。当時は午後11時半開演で、翌午前0時半終演となる。チケットは今月23日から発売する。