2026年5月に公開されるビー・ガン監督最新作『レザレクション（仮）』のアーリーイメージポスターが公開された。

参考：ビー・ガン監督7年ぶりの新作、2026年5月公開へ “怪物”の横顔を捉えた場面写真も

第78回カンヌ国際映画祭で特別賞を受賞した本作は、『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』などのビー・ガン監督7年ぶりの新作。人々が夢を見なくなった世界。それでもなお、ひとり夢に囚われ続けている存在がいる。それは、誰にも見えない幻影を追い続ける“怪物クリチャー”。ある日、他の誰にも見えないその幻を、本当の姿として感じ取ることができる、特別な力を持つひとりの女性が現れる。彼女は自ら怪物の夢の中へと入り込む。そこに隠された、まだ誰も知らない“真実”を見つけるために。

公開されたアーリーイメージポスターは2種類。『少年の君』のジャクソン・イーと、『黒衣の刺客』のスー・チーの姿がそれぞれ捉えられている。このビジュアルイメージは、11月21日より開催される第26回東京フィルメックス用に製作されたもので、会期中は会場となる有楽町朝日ホール内でフライヤーとして限定配布される。

YouTubeでは、既報のUS版に加え、国際版、フランス版、中国版、主演ジャクソン・イー版の予告編も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）