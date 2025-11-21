女優の前田敦子（34）が16日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。元恋人の新婚旅行に遭遇した驚きエピソードを明かした。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

スタジオトークでは「突然、元恋人に出会ったら…？」というテーマでトークを展開。陣内智則が「元恋人に遭遇して気まずい経験したことある？」と尋ねた。

前田は「私あるある！」と口にして、元恋人と遭遇したエピソードを語り始めた。ある時、渋谷の道を歩いていると、目の前から元恋人が歩いてきたという。それぞれ1人だったため「久しぶり〜！」と話した。そして元恋人には新たな彼女がいることを知っていたため「幸せそうだね！頑張ってるね」と伝えると、相手からも「ありがとう」と普通の会話を交えてその場を別れたようだ。

その瞬間に「それで凄く吹っ切れました」と思ったという。「これできれいに終わったんだと思った」と説明した。

すると陣内は「その時にもし相手が女性と歩いてたらしゃべる？」と質問した。前田は「これは究極なんですけど…」と前置きした上で、「その元カレさんは結婚されて新婚旅行に行かれてる時に同じ飛行機に乗っていたんですよ」と元恋人の新婚旅行に遭遇した経験を告白すると、スタジオから驚きの声が上がった。

「その時は、元カレさんは気まずいと思ったのか、隠れてました」と回想して、この話題を締めた。