WÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸µÊ©ÂåÉ½MF¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç18¤«·î´Ö½Ð¾ìÄä»ß¢ªÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡ª »Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ºßÀÒ»þ¤Î2023Ç¯£¸·î¡¢¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç°ãÈ¿ÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢£´Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢³èÆ°Ää»ß½èÊ¬¤Î´ü´Ö¤Ï18¤«·î¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤ÏÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤¦¤¨¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î£³·î¡¢Êì¹ñ¤Î¥â¥Ê¥³¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¤¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡ØL'EQUIPE¡Ù¤Ï11·î20Æü¡¢¡Ö¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢º£½µÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ì¥ó¥ÌÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È¡¢£²Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Îµ¢´Ô¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Èà¤ÎÊª¸ì¤ÏÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÈà¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Ï»ä¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²¿¤è¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏºÆ¤Ó¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤¬ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡ºÍÇ½Ë¤«¤Ê32ºÐ¤¬¤Ä¤¤¤ËÉü³è¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ºßÀÒ»þ¤Î2023Ç¯£¸·î¡¢¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç°ãÈ¿ÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢£´Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î£³·î¡¢Êì¹ñ¤Î¥â¥Ê¥³¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¤¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡ØL'EQUIPE¡Ù¤Ï11·î20Æü¡¢¡Ö¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢º£½µÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ì¥ó¥ÌÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È¡¢£²Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Îµ¢´Ô¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Èà¤ÎÊª¸ì¤ÏÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÈà¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Ï»ä¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²¿¤è¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏºÆ¤Ó¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤¬ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡ºÍÇ½Ë¤«¤Ê32ºÐ¤¬¤Ä¤¤¤ËÉü³è¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û