有限会社CACICAは、自社ブランドULYSSESのレザーストラップ「クラシコ・セルペンテ」に新色「オールブラック」を追加し、11月7日（金）に発売した。

表地にベジタブルタンニンレザー「マルゴー」、裏地に防水性と透湿性を兼ね備えたエコレザー「ドリトン」を採用したストラップ。

既存のブラック、カスターニョ、ブラウンと合わせ、4色展開となった。Mサイズ（105cm）とLサイズ（120cm）を用意している。

既存色では裏地にヌメ（色なし）の牛革「ミネルバ・ボックス」を使用していたが、「オールブラック」は表裏とも黒で統一。裏面には、雰囲気を損なわないよう箔なしで「ULYSSES」と刻印されている。

1枚革からの切り出しによる継ぎ目のない構造が特徴で、幅は「クラシコ」シリーズで最も細い13mm。1kg以内のカメラで使用できる。

金属パーツを使用していないため、カメラやレンズに傷を付ける心配がないという。

リストストラップの「スプートニク」「コルト・リベロ」と先端パーツが共通している。そのため、先端パーツを取り外さずにストラップ本体を交換できる。

表地、左からオールブラック、ブラック、カスターニョ、ブラウン

裏地、左からオールブラック、ブラック、カスターニョ、ブラウン

裏面にULYSSESロゴが刻印されている

長さ：約105cm（Mサイズ）、約120cm（Lサイズ） 推奨荷重：1kg以下 重量：約42g（Mサイズ）、約46g（Lサイズ） 価格：9,680円