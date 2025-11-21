ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が11月21日にリリースする2ndソロミニアルバム『ELSE』のタイトル曲「SATURDAY PREACHER」のレコーディング風景が公開。飾らない姿がファンの注目を集めている。

①無造作ヘアでもかっこいい！チャウヌのレコーディング風景 ②③クリスマスムード溢れるキャンペーンビジュアル ④凛々しさ溢れるMVジャケットオフショット

■チャウヌ、ヘアメイク無しでさらに際立つ美しさ！

「SATURDAY PREACHER : D-1」とキャプションが添えられた動画は、レコーディングブースで青のチェック柄シャツの袖をまくり、ヘッドフォンを装着するチャウヌの姿からスタート。

歌唱中の真剣な横顔に加え、カメラの向こうのファンに手を振って挨拶したり、口を大きく開けておどけたりと、自然体の表情が次々とカットインする。セットされていない無造作ヘアに、ほぼすっぴんのナチュラルな表情だからこそ、チャウヌ本来の美しさがいっそう際立つ。動画の最後は「SATURDAY PREACHER」「アンニョーン」と、低音で呟きながら手を振る姿で締めくくられている。

SNSでは「オフ髪のウヌかわいい」「休日のお父さんみたいな髪型愛おしい」「何このかわいさ！！！」「飾らないウヌがかっこよすぎて」「兵役中さみしくないようにたくさん準備してくれてありがとう」「ウヌくんの低音ボイスに溶ける」「早くアルバム聴きたい！」など大きな反響が寄せられている。

■チャウヌが冬コーデを纏った最新キャンペーンビジュアルも公開

また、チャウヌがモデルを務めるファッションブランド・Marithe Francois Girbaud（マリテ フランソワ ジルボー／「E」はアキュートアクセント付き、「c」はセディラ付きが正式表記）の「2025 WINTER CAMPAIGN ‘The Hours’」のビジュアル＆ムービーが公開。ダウンジャケットを羽織りマグカップを手にする姿や、ノルディック柄のニットカーディガンをまといソファでクリスマスカードを読む様子など、シーズンムードたっぷりのビジュアルを披露している。

■写真：チャウヌの凛々しさ溢れる『ELSE』ジャケット撮影オフショット