ÆâÅÄÍý±û¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤¬Âç¹¥¤¡×¡¡À¤³¦¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤Ï¡Ö¤¿¤é¤³¤´ÈÓ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ±Ø¹½Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥é¥¤¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹£²£µ¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ø£Ô£è£á£î£ë£ó¡¡£Ò£é£ã£å¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï£±ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¥¥é¥¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¤È¾åµ¡·ù¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ÎÎÏ¡£¡Ö¤ªÈ©¤¬¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤°¤ó¤°¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸µµ¤¤È¤¤¤¦¤«¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ªÊÆ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¡¢ËÜÅö¤ËÇò¤¤¤´ÈÓ¤¬Âç¹¥¤¡£¤ªÊÆ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¾ÆÆù¹Ô¤¯»þ¤âÀäÂÐ¤ËÍê¤à¡£¡Ø¤â¤·À¤³¦¤¬ÌÇ¤Ó¤ë»þ¤ËºÇ¸å¤Ë²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤é¤³¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆâÅÄ¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö½À¡×¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤ÈµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£²þ¤á¤Æ¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤»ä¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£ÈþÍÆ¤â·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£