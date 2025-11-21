13時の日経平均は1189円安の4万8634円、アドテストが648.46円押し下げ 13時の日経平均は1189円安の4万8634円、アドテストが648.46円押し下げ

21日13時現在の日経平均株価は前日比1189.81円（-2.39％）安の4万8634.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1237、値下がりは343、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は648.46円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が386.07円、東エレク <8035>が222.61円、フジクラ <5803>が57.49円、イビデン <4062>が44.29円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を25.07円押し上げている。次いでテルモ <4543>が18.85円、ＫＤＤＩ <9433>が17.85円、エムスリー <2413>が13.20円、リクルート <6098>が12.84円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は不動産で、以下、輸送用機器、繊維、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んでいる。



※13時0分10秒時点



