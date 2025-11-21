プライム・ビデオで生配信

ボクシングのWBC世界バンタム級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が21日、都内で会見を行った。両者は24日に、江東区のTOYOTA ARENA TOKYOにて同級王座決定戦で激突する。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）、29歳の井上が20勝（5KO）2敗。

那須川は格闘技戦績47戦全勝（キックボクシングは42戦）という華々しい実績を引っ提げて2023年にボクシングに転向。8戦目にして初の世界戦となる。前戦はWBA同級6位だったビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）に判定勝ちしていた。

対する井上は23年4月にWBA世界同級王座を獲得。翌24年にジェルウィン・アンカハス（フィリピン）に9回KO勝ち、石田匠（井岡）に判定勝ちを収め、2度の防衛に成功した。しかし、同10月に現WBA休養王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れ、王座陥落。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。

会見に登壇した那須川は「コンディションはもう、淀みなくすべてやってきたので、いつ何が起こってもいいような状況にいます。ここまでしっかり追い込めた、稽古できたのもジムのみなさん、応援してくれたみなさんのおかげ。何より対戦してくれる拓真選手のおかげ。人としても成長した姿を見せられると思う」と自信たっぷり。

「やるべきことをやってきたので、勝つだけだなと。あまりベルトを意識していなかったけれど、目の前で見ると自分の中でもワクワクというか、たぎるものが生まれてきている。いまさら何をするとかもあまりないけれど、自分をすべて出すだけかなと思う」と意気込んだ。

対する井上は、「公開練習から変わりなく、コンディションもすごくいい。練習も何一つ抜くことなくここまでやり切れた。状態も過去一良い状態」と、充実ぶりを覗かせた。

那須川の印象については「スピードと勘の良いところがあるので、十分に警戒しながら総合力で上回っていきたい」とし、「こういう大きな舞台を用意してくださって、モチベーションが高い状態。しっかり勝ち取って、恩返しをしたい」と語った。

WBC同級王座は中谷潤人（M.T）が保持していたが、中谷がIBF同級王座とともに返上したことにより、空位となっている。



（THE ANSWER編集部）