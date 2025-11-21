今買って即使える！【ハニーズ】着回し力100点♡「値下げトップス」

寒さが厳しくなってきたこれからの時期、首元まで暖かなハイネックトップスの出番！ 防寒しつつきれい見えも狙えるので、オンオフ問わず活躍する予感です。プチプラで揃えるなら、【ハニーズ】のブランド大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「お値下げトップス」が狙い目かも。程よいフィット感がありジャケットやジャンスカのインナーにも使いやすく、1枚あればコーデのバリエーションが広がるはず。

顔まわりを美しく演出するハイネックトップス

【GLACIER lusso】「ハイネックリブニット」\2,480（税込・セール価格）

上品なハイネックデザインで、大人のデイリーコーデにぴったりなニットトップス。公式サイトには「程良い厚みのウール混素材」とあり、きれい見えしながら防寒も叶いそうです。すっきりとしたリブニットなので、1枚ではもちろんレイヤードスタイルでも活躍する予感。アイボリー・ブラックのベーシックなモノトーンカラーに加えて、コーデのアクセントになるボーダー柄も揃えています。

ジャケットを羽織って大人顔にシフト

こちらはオフ × クロのボーダー柄を着用したコーデ。クラシカルなテーラードカラーのジャケットを羽織ると、一気に大人っぽい雰囲気に。程よく体にフィットするシルエットのため、アウターを合わせても着膨れしにくそうです。細プリーツのスカートを投入すれば、上品さもトレンド感も備わったきれいめコーデの完成。モノトーンカラーのアイテムで統一するのも、洗練見えのポイント。

writer：Emika.M