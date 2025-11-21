元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が21日、都内で、日本生命「＃みんなの社会人ブルー展」オープニングイベントに登壇した。

同展は、若手社会人が日々感じている不安や葛藤、悩みなどの“社会人ブルー”に寄り添い、応援する企画。仕事やお金、健康、恋愛などをテーマにパネル展示を行い、共感したパネルに「共感シール」を貼ることができるなど、「悩んでいるのは自分だけじゃない！」と前向きな気づきのきっかけを作る。

松村はパネル展示に参加し、「子供の頃の夢と、今の仕事は？」という質問に「あの頃の夢とは違うけどいい仕事だと思う」と回答した。

幼い頃の夢は「お花屋さん」で、具体的に考え始めた時は「看護師」だったという。

結果として「全く違うアイドルの世界に飛び込みました。看護師になっていたらどうなるんだろうなと思うけど、今となってはすごく良かったなと思います」と話した。

もし看護師になっていたら、と聞かれると「患者さんに厳しいタイプの看護師さん。『お薬ちゃんと飲んでください！』ってチェックが厳しかったり、『早く寝なさい！』とか」と笑った。

また、同展示の企画「ジブンえらすぎ大賞」には「いろんな職場でほめられた」と自信を見せた。番組企画でさまざまな場所でアルバイト体験をしており、不安もありながらだというが「終わって皆さんにごあいさつすると、『もっといてほしい』って言ってもらえる」と喜んだ。

原動力は「もっといろんな人にほめられたい（笑い）」としたが、「私は勇気を持って一歩踏み出すことをがんばっています」と悩める若手社会人へアドバイスを送った。

同展は、11月21日から24日まで、Shibuya Sakura Stage3階イベントスペースで開催される。