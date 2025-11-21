6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。会に出席したファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）が長嶋さんとの思い出を振り返った。

長嶋さんが2度目の監督就任時の90年代前半にブルゾンをデザイン。「宮崎キャンプの時に着ていたオレンジのブルゾン。あれは私がデザインさせていただきました。脱ごうとしてるあれです」と懐かしげに振り返った。

デザインとしては表がオレンジで、中が黄色だったが、当初は「私は黄色じゃなくて他の色だったんですよ」と思い描いていた。しかし「長嶋さんがどうしても黄色がいいって」の一言で変更。「凄くセンスがいいんですけど。“黄色はタイガースじゃないですか”って言ってしまったんですけど。野球となると巨人、タイガースですけど、ホームアンドアウェイで着る」と笑った。

対談を通じ、親交を深めた。「サービス精神旺盛な方で。みんなを喜ばせることが頭の中にある感じがありましたね。本当に前向きで笑いを取る。常に笑ってましたよね。野球界を明るくする大きな存在だと思います」と人間性に魅了された。デザインしたブルゾンは偉大な長嶋さんの歴史の一部にもなった。「着ているところを見れてよかった」と穏やかな声で話した。