俳優・草刈正雄（73）の長女でモデルの紅蘭（36）が、「最近の私たち」とつづった6歳娘との親子ショットなど複数枚の写真を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“億超え”現金一括購入した紅蘭の自宅＆親子ショット

2024年8月9日に更新したInstagramで、高台にある100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告していた紅蘭。一括購入を決めた理由については、「父はめちゃくちゃ心配性で私がローンで、数億円もする土地を買ったらきっと、私が払え続けられるのか？と一生心配させちゃうなと思って、現金一括で土地、家を買ったから、安心してと言いたかった！」と、父親の草刈を安心させるためだったと明かしている。

また、6歳になる娘とリビングでくつろぐ姿や、父や友人らを招いてホームパーティーを開いた際の写真など、プライベートの様子もたびたび披露している。

「姉妹みたい」紅蘭の親子ショット

2025年11月19日は「最近の私たち」とつづり、娘とともに食事を楽しむ様子や鏡越しの自撮りショットなど、仲むつまじい親子の姿を公開した。

この投稿に、ファンからは「姉妹みたいなステキな親子！」「大きくなったね！親子で美人すぎる！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）