楽天モバイルは、公式楽天市場店でRakuten 認定中古品の「iPhone 13」と「iPhone 13 mini」を購入と同時にRakuten最強プランセット加入で2万2000円オフクーポンが貰えるキャンペーンを開始した。終了時期は未定。また、同時に「iPhone 13 mini」の販売価格を改定した。

iPhone 13

iPhone 13 mini

本キャンペーンでは、「A+（美品）」と「A（良品）」の2つのランクの商品が用意される。A+は、「若干の使用感はあるが、ほぼ傷・汚れがない、非常にきれいな状態」、Aは、「使用感があり、細かな傷・汚れはあるが、きれいな状態」とのこと。

クーポン使用でたとえば、「iPhone 13 256GB A」が4万6900円→2万4900円で購入できる。なお、編集部で確認したところ、512GBモデルは売り切れとなっており、そのほかのモデルについても、「A+」や「A」の一部カラーで再入荷待ちとなっている。

「iPhone 13 mini」は、今回の改定で最大3万5400円割り引かれ、たとえば512GBモデル Aが7万9200円→4万3800円に改定された。さらに、クーポンを使用すると2万1800円～で購入できる。なお、編集部で確認したところ、そのほかのモデルについても、「A+」や「A」の一部カラーで再入荷待ちとなっている。