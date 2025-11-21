¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÉð°æÁÔ¡×¤¬°¦¼Ö¤Î¡Ö¡È¹âµé¡É¥Ð¥¤¥¯¡×¸ø³«¡ª 130Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¡ÖºÇ¾åµé¡È¼«Å¾¼Ö¡É¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
Éð°æÁÔ¤Î¡Ö°¦¼Ö¡×¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÇ®»ëÀþ¡ª
¡¡2025Ç¯11·î2Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éð°æ¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ömy bike DOGMA F with super record¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ð¥¤¥¯¡ÖDOGMA F¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤«¤ì¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡DOGMA F¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ô¥Ê¥ì¥í¡ÊPINARELLO¡Ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥Ô¥Ê¥ì¥í¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¤Ç¿ô¡¹¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢DOGMA¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âDOGMA F¤Ï¡¢¥×¥í¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹³¦¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ösuper record¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥í¡ÊCampagnolo¡Ë¡×¤ÎºÇ¾åµé¤Î¥®¥¢¡ÖSuper Record¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥«¥é¡¼¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ç115Ëü5000±ß¤«¤é¡£¥«¥é¡¼¥ª¡¼¥À¡¼»ÅÍÍ¡ÖMyWay¡×¤Ç¤Ï132Ëü5500±ß¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¹âµé¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡ª ¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖPerfect¡×¡Öthis one¡Çs wild¡×¡ÖBeautiful¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£