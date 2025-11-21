UEFA女子チャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第4節でバイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマンと対戦。3-1と勝利を収めた。



決勝点を挙げたのは、先発したMF谷川萌々子だった。34分、ペナルティエリア左からのパスを受けた谷川はスルスルとエリア内に侵入。2人をかわして右足でゴール天井に強烈な一撃を叩き込んだ。



バイエルンのコアファンたちによって運営される専門サイト『MIA SAN ROT』は、谷川の見事なゴールに「谷川の天才的な閃き！」と称賛を贈っている。





「FCバイエルン女子は愛の都パリで、またもや感動の勝利を収め、パリ・サンジェルマンを3-1で破った。谷川萌々子の素晴らしい個人技が、FCバイエルン女子の勝利を決定づけた」「（同点弾の）5分後、バイエルン陣の絶対的なトップクラスのクオリティが証明された。それまで精彩を欠いていた谷川萌々子だったが、驚異的な個人技でゴールを決めたのだ！」ゴールバーをかすめたシュートコースはGKにとってもノーチャンスだった。素晴らしい爆発力を見せた谷川。これでバイエルンは公式戦9連勝を達成、CLでも先週のアーセナル戦に続いての勝利となっている。