「天才的な閃き！」CL決勝点の谷川萌々子 2人抜きドリブルからのスーパーゴールにバイエルンのコアファンたちも絶賛
UEFA女子チャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第4節でバイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマンと対戦。3-1と勝利を収めた。
決勝点を挙げたのは、先発したMF谷川萌々子だった。34分、ペナルティエリア左からのパスを受けた谷川はスルスルとエリア内に侵入。2人をかわして右足でゴール天井に強烈な一撃を叩き込んだ。
バイエルンのコアファンたちによって運営される専門サイト『MIA SAN ROT』は、谷川の見事なゴールに「谷川の天才的な閃き！」と称賛を贈っている。
「（同点弾の）5分後、バイエルン陣の絶対的なトップクラスのクオリティが証明された。それまで精彩を欠いていた谷川萌々子だったが、驚異的な個人技でゴールを決めたのだ！」
ゴールバーをかすめたシュートコースはGKにとってもノーチャンスだった。素晴らしい爆発力を見せた谷川。これでバイエルンは公式戦9連勝を達成、CLでも先週のアーセナル戦に続いての勝利となっている。
Quality from Tanikawa #UWCL pic.twitter.com/ofSpvtI2XG— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 21, 2025