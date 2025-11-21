イ・ドンウク、バレンタインシーズンに来日イベント決定 お見送り会の特典も 『殺し屋たちの店2』来年配信予定
韓国の俳優イ・ドンウクが、2026年2月に『LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO』を開催することが決定した。今年5月のファンミーティング以来の来日イベントで、バレンタインシーズンに特別な時間を届ける。
【写真】イ・ドンウク×イ・ソンギョンがキス寸前…
同イベントは来年2月12日にグランキューブ大阪、14日に東京国際フォーラム ホールAにて開催。
1999年のデビュー以降、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』、『九尾狐伝』、『真心が届く』など数々の話題作に出演し、日本でも圧倒的な人気を誇るイ・ドンウクは、26年公開予定のDisney+最新作『殺し屋たちの店2（A Shop for Killers 2）』への出演でも大きな注目を集めている。前作シーズン1では、叔父ジンマン（イ・ドンウク）の遺した危険な遺産に巻き込まれた姪ジアン（キム・ヘジュン）のサバイバルを描き、アジア全域で高い人気を獲得した作品で、期待が高まっている。
今年5月、約7年ぶりに日本開催されたファンミーティングでは、温かな交流とファンへの深い思いがSNSでも大きな話題となり、多くの反響を呼んだ。
今回は東京・大阪へと地域を拡大し、バレンタインシーズンに開催されることもあり、より特別でロマンチックな公演になることが期待される。
本ファンミーティングでは、俳優としての魅力をより身近に感じられるトークをはじめ、観客とのインタラクティブな企画も多数予定しており、VIPアップグレード特典として「前方エリア座席確約」「お見送り会」「直筆サインポスター（抽選）」「都市別オリジナルフォトカード（3枚セット）」など、特別な特典も用意されている。
また現在、日本ではイ・ドンウクのキャラクター“ウクドン（WOOKDONG）”のPOP UPイベントが開催中。
■『LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO』公演概要
●大阪公演
日時：2026年2月12日（木）午後5時30分開場／午後6時30分開演
会場：グランキューブ大阪
●東京公演
日時：2026年2月14日（土）午後4時開場／午後5時開演
会場：東京国際フォーラム ホールA
