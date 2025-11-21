チ・チャンウク×ラドー、限定のコラボモデル発売へ チ・チャンウクの真摯な姿勢と旺盛な好奇心から誕生
韓国の俳優チ・チャンウクがグローバル・ブランド・アンバサダーを務めるスイスの時計ブランド「ラドー」より、コラボレーション限定モデルが発売される。
【写真】スーツに見を包み、クールな笑顔を見せるチ・チャンウク
ラドー×チ チャンウクのコラボレーション限定モデル「トゥルー スクエア オープンハート × チ・チャンウク」は、伊勢丹新宿店の本館5階ウォッチにて、22日より先行販売を開始する。
2023年、チ・チャンウクは、美しく、他にはない時計への真摯な情熱を携えて、ラドーのグローバル・ブランド・アンバサダーに就任。国際的なスターでありながら、温厚で親しみやすい人柄を持つチ・チャンウクは、デザインのみならず職人技や製造工程など、ラドーのタイムピースが生まれるまでのすべての過程に深い関心を寄せた。
チ・チャンウクはアンバサダーに就任したばかりの時にラドーのハイテクセラミック研究所を訪問。現場スタッフと並んで作業に加わり、部品の構造や組み立て方を積極的に質問しながら、時計づくりの世界を熱心に学んだ。本来の予定は、施設の案内と工程紹介というシンプルなものだったが、ラドーCEO エイドリアン・ボシャール率いる研究所チームは、チ・チャンウクの真摯な姿勢と旺盛な好奇心に感心した。
そして、ハイテクセラミックのカラーリング技術やサファイアクリスタルの製造方法について語り合ううちに、「ラドーとのコラボレーションとして、チ・チャンウクの名を冠した時計を作りたい」という新たな構想が生まれ、コラボレーションモデルが誕生した。
