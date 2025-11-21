テレビ朝日の三山賀子アナウンサーが、誕生日を迎えたことを報告し、祝福コメントが多数寄せられている。

三山アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「先日の秩父ロケでこんな嬉（うれ）しいサプライズが」と書き出し、「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 三山アナ よっちゃん♡」と書かれたデザートプレートを前に笑顔を見せるショットなどを公開。「他にも、同じくお誕生日の方や、結婚記念日のお祝いでいらっしゃっていた方など、色々な方と一緒にお祝いしていただきとても幸せな空間でした」と幸せをかみしめた。

また「もちろんお味も最高でした」と振り返り、「（２枚目、食べかけですみません……我慢できませんでした……）」とつづり、食べ終えたお皿の前で三山アナのチェキが挟まれたバースデーカードを見せるショットをアップした。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「いつも頑張る賀子ちゃんに、たくさんの幸せが訪れますように」「我慢できず食欲旺盛なのが賀子さんらしいところ」「ますますのご活躍を」「素敵な１年になりますように」などの声が寄せられている。