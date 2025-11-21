シャオミ・ジャパンは、ゲーミングディスプレイ「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」（以下、G24i）と「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」（以下、G27i）を11月21日に発表、同時に発売した。

シャオミの公式オンラインストアでの販売価格は、「G24i」が1万5980円、「G27i」が1万9980円。12月1日まで開催されているブラックフライデーセールにより、「G24i」は1万3980円に割引きれる。

ディスプレイサイズは「G24i」が23.8インチで、「G27i」が27インチ。主な仕様は共通しており、解像度は1920×1080、リフレッシュレートは最大200Hzで応答速度は1ms。電源は3V～12V、定格電力は36W。VESA規格は75×75mmに対応する。ポートは、DPポート×1、HDMIポート×1、オーディオポート×1を備える。

HDR400に対応し、陰影はより深く、ハイライトはより鮮やかに表現される。ピーク輝度は400ニト。個別キャリブレーションにより、色差はΔE<2となる。

なお、「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」および「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」は、どちらも過去に同一名称の製品が発売されている。シャオミの公式サイトには、新モデルであることを示す「2026」という表記が加えられている。