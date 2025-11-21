◇「第５６回日本少年野球春季全国大会」山陰支部予選（１１月８〜１５日・東郷運動公園野球場ほか） ◆中学生の部・決勝 大山ボーイズ５−２米子ボーイズ

３年ぶりの春切符を逆転劇でもぎ取った。大山打線は６回、中盤までのうっぷんを晴らすかのように５安打４得点。岩谷主将は「（新チーム発足後）最初の大会で決勝で負けてしまってから、たくさん打つ練習をした。勝ててうれしい」と努力の成果に胸を張った。

頼もしい１年生が活躍した。１点を追う６回に先頭の１番・大谷が左前打。バッテリーエラーで二塁に進むと、続く西田のバント処理を守備陣がもたつく間に一気に同点のホームイン。さらに、次の石倉が右前打と二盗で無死二、三塁と好機を広げ、大谷と同じく１年生の４番・上田が「思い切り振った」と右翼へ決勝の２点三塁打を放った。

大谷は３回途中から救援登板し、４回２／３無失点とマウンドでも躍動。「あこがれている」という海の向こうの偉大な“本家”を思わせるような二刀流で、勝利に貢献した。

先発右腕の今中も１年生。速球が持ち味の本格派だ。チームを支える下級生の活躍は全国の大舞台でも欠かせない。

〇…米子は序盤のリードを守れず、優勝に届かなかった。

３回１死二、三塁から４番・田中主将の左前打で先制。さらにこの回、押し出し四球で１点を加えて２点差にした。マウンドでは先発右腕の曽根が４回１失点。しかし、終盤に相手の勢いに押され、投打とも本領を発揮できず敗れた。

田中は「後半に点を取れなかったのが反省点。得点力を上げていきたい」と課題を挙げた。