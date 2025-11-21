松井秀喜・ヤンキースＧＭ特別アドバイザーが２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」でお別れの言葉を述べた。その後の囲み取材で、お別れの言葉に込めた思いを明かした。

以下、一問一答。

――今日のメッセージに込めた思いを聞かせてください。

「いろいろあるんですけどね。少し前に、１１月２１日が私のドラフトの日だったので。気づきまして。ちょうど３３年前だということにも気づきまして。すごい偶然だなと。こんな偶然あるのかなというくらいの。一致ですけどね。びっくりしますよね、監督が合わせてくれたのではないかと」

――それからセンターのポジションで、というところが非常に印象に残りました。つながりがあったんですね。

「それも偶然なんですね。これも数日前にですね、監督の祭壇はどっちにあるんですかって聞いたら。センター側なのかホームベース側なのか。センター側だって聞いたので。これ触れなくちゃいけないなと考えてきました」

――ドラフトの日からつながりというのは永久、永遠なのではないかと。

「私は一方的にそう思っています。監督は全然気にしてないと思いますけどね」

――亡くなった直後には素振りの話も印象に残りましたが。今回はそう言った気持ちも含めてどういったメッセージを込めましたか。

「半年近くね、監督がお亡くなりになられて経過。この時間の中での自分の心の動きというか、この時間で監督との日々を振り返り、自分は何をお世話に、何を監督から学び、自分なりにプレーしてきたのかなということを考えたときに、すごい大きな、野球選手松井秀喜として、自分の中ですごい大きなものを残してくれたと。その成長するということだけじゃなくて、普段の野球以外の時間をどう野球につなげていくか。数年後の自分を意識して日々過ごすか。ということを毎日の素振りの中でまた二人の時間の中で自然と教わってきたような気がします」

――メッセージの中で今後も自分の心の中で長嶋さんと会話を続けていくと。この半年間ではどうでしたか。

「自分なりには、監督だったらこういう時になんていうかな。どういう風に考えるかなと、自分の思考回路になってきていて。これから自分の心の中に長嶋茂雄がいて、ことあるごとに会話し、きいて答えを導いてほしいなとの思います」

――改めてどういった存在ですか。

「いろいろな側面があるが、自分が今まで小さい時から野球やってきて、引退して１０年以上たつけど、その中で最大の大きな存在で。自分にたくさんのことを授けてくれたというか、大事なことを伝えてくださった。かけがえのない存在であるし、監督のその人間性もあるけど、男同士で愛するというのはおかしいですけど、やっぱり愛する人なんじゃないかと思います」

――最後にメッセージを送るとしたら。

「告別式の時は感謝の気持ちを伝えることができなかったので。やはり亡くなられた直後でしたし、そういうことを振り返って、伝えちゃうとあっという間に、監督が自分の心の中からいなくなるという気持ちでしたけど。時間がたって、あのドラフトの日からちょうど３３年、自分の心の中で区切りをつけなくちゃいけない日だと感じましたので、ありったけの感謝の気持ちを伝えさせていただきました」