プロ野球・巨人の長嶋茂雄さんのお別れ会が21日に行われ、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏がメッセージを送りました。

東京ドームで行われたお別れ会では高市早苗首相、ドジャースの大谷翔平選手に続いてイチロー氏がスクリーンで登場し、感謝の思いを語りました。

▽コメント全文

シアトル・マリナーズイチローです。

長嶋さんにお目にかかる度に、野球に対する真っすぐな思いとあふれ出る品格に感銘を受けていました。そのお姿はいつもキラキラと輝き、「オーラとはこういうものか」と驚いたのを鮮明に覚えています。

野球の存在を世に知らしめてくださった長嶋さんのご功績は計り知れません。

愛した野球に心血を注がれ、ご自身が多くの人々からの憧れの対象であることを理解され、憧れられる立ち振る舞いとは何なのかをとことん追求され、完璧に表現された、唯一無二の方です。

理屈ではなく、フィーリングでプレーするスタイルに、「本当の天才ってこうなんだな」と感じておりました。

一定世代以上の人たちが、「将来野球選手になりたい」と夢を持ったのは、いつも格好いい長嶋さんのプレーがあったからこそです。

時代の変化もあり、野球も選手個々の特性も大きく変わりつつありますが、長嶋さんが示してくださったプロとしての矜持（きょうじ）と姿勢は、どんな時代が訪れようともつないでいかなくてはなりません。

多くの後輩たちが長嶋さんの精神を受け継ぎ、個性あるプレーで野球ファンに喜んでもらうことが、長嶋さんへの最大の恩返しではないでしょうか。

長嶋さん、後輩たちの姿に期待して、温かく、そして厳しく見守っていてください。

長きにわたり野球界をけん引してくださり、ありがとうございました。どうか安らかにお眠りください。