◇「第５６回日本少年野球春季全国大会」広島県支部予選（１１月８〜１６日・東広島ボーイズ練習グラウンドほか） ◆中学生の部・決勝 東広島ボーイズ５−３広島北ボーイズ

接戦を制した分、東広島ナインの喜びは大きかった。２回に一挙４得点で、３点差を逆転。５回には貴重な１点を追加し、２点差で逃げ切った。西主将は「準決勝、決勝とタフな試合で勝って、自分たちに力がついてきたと感じる」と、うれしそうな表情だった。

絶好調のリードオフマンが、チームを勢いに乗せた。２回に１死満塁のチャンスをつくると、まずは８番・藤本が押し出し四球を選んだ。さらに１死後、野崎が豪快に右越えの逆転３点三塁打。準決勝の初回に先頭打者ランニングホームランを放った打の主役は「一つ一つの打席を大切にしようと心がけている。今までにないぐらい調子がいいから、全国大会が楽しみ」と顔をほころばせた。

先発の西は３回３失点。４回以降は小刻みな継投で相手打線を封じた。３度登板した穏土は、「最後のマウンドを任されて緊張したけど、気合を入れて投げた」と笑顔。大舞台でも全員の力を合わせて勝ち続ける。

〇…広島北は３季連続の全国大会にあと一歩届かなかった。

初回に木佐貫が２点打。２回も相手守備の乱れで１点を加えたが、その裏に４失点。２点差で惜敗した。１点を追う５回にはアクシデントも。３番手の佐々木凰が打球を右膝に受けて退場。準決勝ではタイブレークの延長８回に登板。「最高の力を出した」と無失点で勝利に貢献していただけに不運だった。