20日午後、菊池市で住宅と、犬を繁殖する犬舎を全焼する火事があり、飼育されていた約100匹の犬が死にました。他の県でも発生する犬の飼育施設での火事。悲しい出来事を繰り返さないために何が必要なのでしょうか。





20日の午後2時半頃、菊池市の山間部にある原地区で「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火は近くの山林にも燃え移り、約4時間後に消し止められましたが、犬の繁殖業を営む木原哲也さん（63）の木造平屋の住宅と同じ敷地にある犬舎2棟などが全焼しました。





警察などによりますと木原さんは1人暮らしで、外出していてけがはありませんでしたが、犬舎にいたトイプードルやハスキー犬約100匹が死んだということです。こうした犬を飼う施設を営むためには、環境省が動物愛護管理法の基準を設けています。県動物愛護センターによりますと、火事があった施設はことし5月の時点では、従業員の数や飼育環境は基準を満たしていました。一方こうした火事は他の地域でも発生。ことし4月には新潟市のペットサロンが管理する施設が全焼し、飼育されていた犬など約100匹のほとんどが死にました。尊い命が火事で失われる問題点とは。

【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

今回火事があった施設は

▽犬や猫の体に応じたケージ

▽施設の敷地面積

▽「従業員の数」など、犬を飼育する施設を営むための環境省の基準を満たしています。



一方で法律では、スプリンクラーや火災警報器などの設置は義務付けられていません。こうした現状に、専門家の獣医師は、警鐘を鳴らしています。



■まねき猫ホスピタル院長・石井万寿美院長

「衛生面や広さの基準は数値化されているが、火災に対しての（設備）が数値化されていないのが現実。小型犬だと寒さに弱いので、暖房を使う方も多いと思う。防災が数値化されないとまた同じようなことが起こってしまうと思います。（国が）どこが問題かを認識していないと思う。法律を改正した方が良い」



（緒方太郎キャスター）

二度とこうした被害が起こらないよう、それぞれの立場で火災対策の基準を設けるよう、声を挙げる必要があります。

