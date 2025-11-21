NHKは21日、都内の同局で会見を開き、2027年度前期連続テレビ小説のタイトルを「巡（まわ）るスワン」とし、主演のヒロインは森田望智（もりた・みさと＝29）に決まったと発表した。脚本はバカリズム（49）が担当する。

今作は第116作の連続テレビ小説で、ドラマの舞台は長野県。諏訪湖周辺をイメージした架空の街・佐和市で、生活安全課に配属された女性警察官を主人公に描く。タイトルの「巡る」は「お巡りさん」から、「スワン」は諏訪湖にある大きな白鳥の形をした遊覧船から取った。

どこにでもある日常を過ごす主人公が“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディー。NHKドラマ初執筆となるバカリズムは「警察署が舞台なんですが、よくドラマの題材にされている刑事課とかではなくて、生活安全課という部署なんですね。聞いたところによると、今までほとんどドラマの題材になったことがないらしくて。警察署の中で唯一、事件を未然に防ぐ部署なので、ドラマになるような事件が起こりづらい。というか、起こらないことが成果なので、なかなかドラマにされたことがない。僕はそこに非常に魅力を感じました」と題材の決め手を明かした。

主演の森田とは、この日が初対面。「圧倒的に才能がある女優さん。いろんな作品で別人かのように演じ分けをされる方ですし、きっと素晴らしい作品にしてくださると思いました。あとキラキラもしてるし。自分の作風とすごく相性がいいんじゃないかと勝手に思ったところもある」と印象を語った。

朝ドラの脚本に「ちょっとおもしろいなと思いまして。僕にオファーがくること自体。そして芸人が朝ドラの脚本を書くという現象が。せっかくなのでやらせていただきたい」と話し、ドラマの設定を「山ほど出した」という。「ファンタジーな設定だったりとか。それでも半年もたせるってなかなかしっくりこなくて。10話とかならとっぴな発想でやれるんですけど、半年ってなると初めての経験。なんやかんやで、最終的に日常を描こうと着地しました」。

執筆は年明けから始める予定。「気を付けたいことは締めきり厳守です。演者側として、本が遅れて困らされることがこれまでもありましたし、そういう現場は脚本書いてる人ってすごい悪口言われたりするんですよ。こんなこと言われるんだったら絶対締めきり守ろうと思いました」と笑わせ、「ただただ毎朝ちょっと笑って1日を始められるような作品になればいい」と意気込んだ。