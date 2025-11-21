【ローソン：「SPY×FAMILY」キャンペーン】 12月2日～ 開始予定

ローソンは、TVアニメ「SPY×FAMILY」とのコラボキャンペーンを12月2日より開催する。

本キャンペーンでは、全国のローソン店舗で対象商品を購入すると、オリジナルジッパーバッグがもらえる施策などが実施される。

そのほか、「なりきり！からあげクンミニぬいキーホルダーセット」といったグッズも登場。同日からは抽選でオリジナルQUOカード1万円分が当たるポストキャンペーンなどもスタートする。

□ローソン「SPY×FAMILY」キャンペーンのページ

【オリジナルジッパーバッグ】

［キャンペーン期間：12月2日7時～12月15日］対象のお菓子3点購入で1枚もらえる

【引用ポストキャンペーン】

［キャンペーン期間：12月2日ポスト後～12月8日23時59分］ 期間中にローソン公式Xアカウントをフォローし、対象ポストに「ローソンスパイファミリー」とコメントを入れて引用ポストすると、抽選で1名にオリジナルQUOカード1万円が当たる

【予約販売グッズ（12時2日10時～）】

「なりきり！からあげクンミニぬいキーホルダーセット」 価格：4,400円

「シャカシャカアクリルフレーム」 価格：4,400円

「ミニトートバッグ」 価格：2,200円

「フローティングペン」 価格：1,650円

「フェイスタオル（全2種）」 価格：各2,420円

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会