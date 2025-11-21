´ØÅì¤Ê¤É11·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î20%°Ê²¼¡¡¤³¤ÎÀè¤â¶õµ¤´¥Áç¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ
ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¦À¾ÆüËÜ¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¤
º£·î(11·î)1Æü°Ê¹ß¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î(11·î)1Æü¤«¤éºòÆü20Æü¤Þ¤Ç¤Î20Æü´Ö¤Î¹ç·×¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤Î20%°Ê²¼¤È¤¤¤¦½ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤Î9%¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤Î14%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤âÊ¿Ç¯¤Î25%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î11Æü°Ê¹ß¡¢1¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤È¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¸ò¸ß¤ËÄÌ²á¤·¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤â¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1¤«·îÍ½Êó¡¡ÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤Ï¾¯±«·¹¸þ¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤
ºòÆü20ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¡¢¤¯¤â¤ê¤ä±«¡¦Àã¤ÎÆü¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤Ï´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¡¢¥Î¥É¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥¤¯¤ÈÈ©¤â´¥Áç¡¡ÂÐºö¤Ï?
Åß¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥¤¤¤Æµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÈ©¤Î¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ¡Ö´¥ÁçÈ©¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£´¥ÁçÈ©¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ ¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ç¡¢ÆþÍá»þ´Ö¤ÏÃ»¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ò¥´¥·¥´¥·¤ÈÀö¤¤¤¹¤®¤¹¡¢Ë¢Î©¤Æ¤¿ÀÐ¸´¤Ç¡¢È©¤òÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ªÈ©¤òÊÝ¼¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ²áÅÙ¤ÎÃÈË¼¤äÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Î´¥Áç¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ °áÎà¤ä¿²¶ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¤ªÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥¯¤ä¥³¥Ã¥È¥ó¤Ê¤É¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤Êª¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ÔÈÎ¤ÎÆð¹Ñ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢Îä¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾É¾õ¤¬¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£