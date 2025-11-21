国内のルイ・ヴィトンで販売員として活躍し、11年目には顧客数で全国1位を記録した土井美和さん。その接客スタイルは、目の前の商品だけでなく「お客様の未来」を見据えたものでした。「販売員は、商品を売る人ではなく、ブランドの世界観を伝える存在」。そう語る土井さんが、自身の経験をもとに、言葉遣いや身だしなみ、所作に込めた《接客の極意》を綴った著書『「自分」というブランドを売る 元ルイ・ヴィトン トップ販売員が大切にしてきたこと』から、一部を抜粋してお届けします。

美しい言葉遣いは、いつも現場で学んだ

私がルイ・ヴィトンに入社した当時は、入社後すぐに一ヶ月間の研修がありました。

学生から社会人になったばかりの私たちは、そこで言葉遣いや身だしなみ、所作を始めとした多くの知識を学びました。

販売員時代に私が追求し続けた「顧客づくり」は、このような知識だけでは十分でないと後に知ることになりますが、ラグジュアリーブランドの販売員としての「あるべき型」をとことん教えていただいたことは、私の財産になっています。

なぜなら、「型破り」というのは、型を知らなくてはできないからです。

一番初めにあるべき型を学んだからこそ、型通りの丁寧な接客が必要な時と、少し崩したほうが喜ばれる時と、振る舞いを自ら選択できます。

それが結果として、幅広い層のお客様に喜ばれ、リピートに繋がっていったと思うのです。

他人の言い回しをストックしていく

研修期間で教わったことはもちろん、店舗に配属されてから学んだことも、今の私を形成する強い土台となっています。

たとえば、ある日先輩が接客中に「とんでもないことです」と話しているのが聞こえてきました。

それまで自分が当たり前に使っていた「とんでもないです」は、本来「とんでもないことです」もしくは「とんでもないことでございます」が正しいのだと知り、正しく使うように心がけました。

また、先輩から学んだ言葉で今でもよく覚えているのは、「今しばらく」という表現です。

それまで私は「少々お待ちくださいませ」と言っていましたが、先輩が「今しばらく」とお客様に伝えているのを見て、なんと柔らかく美しい表現だろうと、真似するようになりました。

さらに、「もう一度」を「今一度」に変えてみたりもしました。

「型」は自分らしくアップデートしていくもの

何かのタイミングで同期にメッセージを送った時に、「美和からそんな身に余る言葉をもらえて本当に嬉しいよ」と返信をもらったことがあります。

なんて美しい言い回しなんだと感動して、私もよく使うようになりました。

皆さんも、お客様や目上の方から、時にとてもありがたい言葉やお褒めの言葉をいただく機会があるかと思います。

そこで、ただただ「とんでもありません」「そんなそんな」と謙遜するのではなく、「そのような身に余るお言葉を頂戴できて、本当に光栄です」と伝えられると、「まだまだ成長していかなくては」という謙虚な姿勢と、「お褒めいただけて嬉しい」という感謝の気持ちをうまく表現できるのではないでしょうか。

このように私は、自分の中になかった表現で「素敵だな」と感じた先輩や同僚の言葉を、早速日常で使うようにしていました。

表現に正解はありませんが、ほんの少し伝え方を変えるだけで、より丁寧で柔らかい印象を相手に与えることができます。

教えてもらった「型」を体現することはもちろん、それで完成だと思わずに、日々周りの方の言葉遣いや表現、所作を見ながら、常に自分自身をアップグレードしていくことが重要です。

あるべき型から、自分自身の型をつくることで、他の方とは違うあなた自身の印象となり、お客様によい印象を残す一つの要素になるはずです。

身だしなみで、ブランドの世界観を表現する

私が入社した2000年頃のルイ・ヴィトンでは、プレタポルテ（洋服）やシューズの展開がようやく広がり始めていました。

カテゴリーが増えても変わらないのは、「主役は常に商品であり、私たち販売員はいかにそれを引き立たせるか」という姿勢でした。

たとえば、制服を清潔に美しく保つことはもちろん、ヘアスタイルやヘアカラー、ネイルカラーにも細かな基準があり、細部に渡って「ブランドイメージ」を壊さないように指導されました。

入社時研修では、女性スタッフはメイクアップアーティストの方からメイクの仕方を教わり、男性スタッフは靴の磨き方の講義を受けたことも。

時代と共に、ファッションブランドとして、そのシーズンに合ったメイクもするようになりましたが、個人の自由で好きなものを身につけたり、好きなカラーにすることはありませんでした。

販売員はあくまでも、「ブランドとして世界観を表現するための一部」という考え方は、昔も今も変わりません。



世界観をつくるのは、ディスプレイだけじゃない

私も参加した2018年クルーズコレクションのポップアップストアでは、山本寛斎氏とのコラボ製品を販売しました。

日本の文化からインスパイアされ、山本寛斎氏がデザインした、歌舞伎や達磨がモチーフの商品がたくさん店頭に並びました。

和や祭りがテーマとなった店内の世界観に合わせて、私たちスタッフもネイルやメイクを施しました。

ブランドの世界観の一部になれている喜びや、ポップアップストアのチームが一丸となって一つのものをつくり上げる感覚を知れた素晴らしい記憶です。

ここで伝えたいのは、あなたが、今いる会社やブランドの一部として存在しているということが、まずはとても重要だということ。

そのうえで、ブランドの方向性によっては、時にその表現を変えてみたり、ブランドの世界観を尊重しながら個性を表現できたら、素晴らしいと思います。

たとえば、普段のブランドのテイストとは違って、シーズンごとにテーマが変わるブランドもありますよね。特別なアーティストとのコラボレーションや、ある国や地域をイメージした商品のラインナップなど。

店内のディスプレイがそのテーマに合わせて大きく表情を変えるのと同じく、販売員の髪型や服装、ネイルまでも、そのテイストに合わせたものにすることで、お客様がブランドの世界観に入り込みやすくなると思うのです。

言葉遣い同様、身だしなみにおいても、まずはやはり「型」を知ったうえで、私たちは「ブランドの世界観を体現する一部でもある」という意識を持つことで、身だしなみの在り方にも反映されるはずです。

