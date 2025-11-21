3Ç¯Á°¤ËÇ¾½Ð·ì¤ÇÀÂ¤Ã¤¿É×¡£À¸Á°¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËüÇî¤Ë¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ä
»þ»öÌäÂê¤«¤é¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙËÜ»ïµ»ö¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢°¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉØ¿Í¸øÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçºåÉÜ¤Î70Âå¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡£É×¤¬À¸Á°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
* * * * * * *
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î°ìÆü
É×¤¬Ç¾½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¸µµ¤¤ËÌîµå¤ä¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤À¤±¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤Î¶Ã¤¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬µÞ¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Èá¤·¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¼êÂ³¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ»þ¤¬²á¤®¤¿¡£
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢Â¹¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢À¸Á°¤ËÉ×¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¬¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤¬¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£Á°Ìë¤Ï´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤±¤º¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¤âÁá¤¯ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£ÆÞ¤ê¶õ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤È»×¤¦¤ÈÎÏ¤¬½Ð¤Æ¡¢Â¼è¤ê¤â·Ú¤¤¡£Ê¿Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Îº®»¨¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢°ìÄ¾Àþ¤ËÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Âç²°º¬¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÂç¤Ç¡¢¤Þ¤À¿·¤·¤¤ÌÚÌÜ¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤·úÃÛÊª¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤ë¤È¡¢´ã²¼¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ËüÇî¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¡£
·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ×¤È»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¤ÎÂ®¤¤É×¤Ï¤¤¤Ä¤âÀè¤òÊâ¤¡¢»ä¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÌ´Ãæ¤Ç²ó¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«´Û¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ê¤É8´Û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤ë¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¢¤¿¤ê¤ÏÍ¼°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏºÆÅÙ¡¢Âç²°º¬¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£Ä«¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤É¤ÎÌë·Ê¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤¡£»ä¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¤ì¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£É×¤â¤¤Ã¤È¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤è¤¯Å¸Ë¾Âæ¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ËüÇî¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Æ¡¢²¿Ëç¤â²¿Ëç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£µ¢¤ê¤¬¤±¤Ë¸«¤¿¡¢Ê®¿å¥·¥ç¡¼¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯º¢¤Ë¤Ï¡¢Â¤ÎÈè¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿´î¤Ó¤Ç¿´¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¢Âð¸å¡¢¤Þ¤ºÊ©ÃÅ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿»ä¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£É×¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
