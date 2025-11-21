「友だちの連絡先教えて」保険屋の友だちからの催促LINEがしつこい！対処法は？【ママリ】

保険屋の友だちからの催促にうんざり

保険屋の友達が、

保険を紹介してあげてもいい友達の

LINEと電話番号教えてって言ってくるんですけど

リテラシーないですよね？

1度断ったのに、

今朝また「友達紹介して貰えそう？電話番号が無理ならLINEを何人分か送って欲しい😍」って、LINE来て…。

なんで私が貴方に紹介しなあかんの？笑

自分で探しにいけよって思います。



保険屋さんってみんなそうなんですか？

はっきりと前回断ったはずなのに、また聞いてくるので

保険屋で働いている友だちから、「友だちを紹介してほしい」「連絡先を教えてほしい」という連絡に困っているという投稿者さん。ハッキリ断っても、少しするとまた催促が来るそうで、なぜ、そこまでして友だちの連絡先を知りたがるのか気になっているそうです。

新たな顧客獲得を目指して、投稿者さんの友だちの連絡先を知りたいのでしょうか…。



ですが、友だちの連絡先を勝手に教えるというのは、普通に考えてムリな話ですよね。断っても、何度も言われるのは、ストレスです。今後の付き合いについても、つい考えてしまうのではないでしょうか。



歩合制だったり、売り上げが重要視されるような仕事では、身内や友だちを勧誘するというのは、よくあることなのかもしれません。しかし、自分が勧誘されるだけならまだしも、「友だちを紹介して」と言われるのは、いい気持ちはしないものですよね。

連絡先を知りたがる友だちにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声がありました。

元保険屋です。私が働いてたところは

毎月一応ノルマみたいなものもあり、定期的に見込みを上司に報告しなければならなかったり、女性の場合は保険に入れれなくても一緒に働かないかなどの声掛けもしつこくしろと言われていました。

私は知り合いや友達に保険を勧めること自体嫌だったので上司には知り合いは無理です。と言っていましたが、知り合いに対してしつこい子はとことんしつこく連絡していました🥲

ノルマがあるか、契約できた分だけインセンティブがもらえるんでしょうね…。

何度も言ってくるのって、なめてんの？て思いますね💦

そんな簡単に個人情報渡せないし、友達を売るみたいで嫌ですー😬



たぶんノルマがあるか、インセンティブですね🙄

保険関係にくわしい人からは、勧誘の実態などが語られています。切羽詰まった状況から、常識的な判断ができなくなっているのかもしれませんね。



「大変なのはわかるけど…」と、前置きしたうえで、「友だちの連絡先を教えることはできない」ときっぱり伝えてみるのも一つかもしれません。



何度、伝えても聞いてくるようであれば、その話題はスルーするなど、適度な距離で付き合って行くのがいいのではないでしょうか。

