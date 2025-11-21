詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「ソファ、買いました」です（画：一ノ関圭）

仕事中のパソコン画面に、頼んでないのに浮かび上がってくる記事がある。

それは長い間、コンビニスイーツばかりだった。読んだら食べたくなって、近所のセブン、遠くのファミマやローソンまで買いに走った。見るから出る、これが基本の原理である。やがて、どこのスイーツもやわらかくてとろとろでふわふわなので、物足りなくなった。すると記事も熱心に読まなくなり、浮かび上がる記事も少なくなり、記事が目に入らないと食べたくてたまらなくなることも少なくなっていったのだった。

前回、椅子の問題について書きながら、いろいろ検索するうちに、仕事中の画面に出てくるのは椅子の広告ばかりになり、あたしはつい本気で物色しはじめた。人間工学やら素材やらを丹念に比較検討し、これは欲しいと当たりをつけたが、原稿が書けたら買いたい欲もしゅうっと消えた。消えたなと思ったのもつかのま、あたしはソファを検索しはじめた（次のしめきりにかかった）。

うちのソファは犬用だ。以前、チトーに破壊された犬ベッドを買い直すかわりに安いソファを買った。届いたのを見てぎょっとしたほど安っぽい色と形、座り心地も悪いやつ。ところが、チトーの噛み癖が収まってきたようで、三年経つのにまだ原形を保っている。そして実は、犬用のはずが、寄る年波なのかな、あたしが座って、はー（ため息）ということもこの頃よくある。しかしそのとき、座りにくさにイライラする。

座布団を置いたりカバーかけたりして工夫するけど、カバーも安物だから何にもならない。その上、カバーもたちまち毛だらけの毛まみれになり、そして臭くなる。

犬のいない生活は考えられない。そしてあたしは大型犬の雄犬が大好きだ。それなのに大型犬の雄犬は、人間の雄のすごく臭い個体みたいに臭い。

先日カバーを洗おうと思ってはがしたら、うわあ、すごい状態で触るのもいや、このまま洗濯機に入れたらたちまち毛が詰まって故障すると思ったので、あたしは裏の駐車場で息を止めて何回か振るった。そしたらまわりの車もあたしも毛だらけになり、毛は払っても払っても磁石みたいにくっついてきて、鼻や口の中にうようよと入り込んだ。もうカバーは金輪際――あたしは決意して、洗わずに捨てた。洗い置きのカバーも捨てた。そしてソファの検索に取りかかった。

検索の第一条件は、安ソファと同じくコンパクトな二人がけ、クレイマーが頭を乗せられる肘掛けつき。しかしそのうち考え方が変わってきた。

まず、革あるいは合成革であること。犬の毛とニオイ対策にはそれしかありえない。それを忘れて布ソファを買ったあたしが、そもそも考えなしだった。

次に、両足を伸ばして寝られるサイズであること。枝元ねこちゃんがソファの話をするたびに主張していたことだ。ねこちゃんちには猫のおしっこでしみだらけになった巨大なソファがあった。ねこちゃんもあたしも、よくそこで両足を伸ばして寝たもんだ。

そして、どうせチトーに囓られるのだ。中古、というのに心が傾いてきた。

さて。ある日とうとう、革・三人がけ・中古という条件を満たしたソファが、うちに運び入れられ、据え置かれた。

クレイマーは泰然と動かない。チトーとエリックは人の出入りに怯えて出てこない。そこで、長兄格のメイが飛び乗り、ニオイを嗅ぎ、テレパシーか何かで、安全だよと弟たちに伝えて降りた。すると今度はやおらテイラーが飛び乗り、ニオイを嗅ぎ、それからなんと、テイラー、座面でがっがっがっと爪をとぎ始めたのだったったっ。あたしはサザエさんみたいにテイラーを追っ払い、大きな布を出してきて掛けた。それにつけても中古でよかった。ほんとうによかった。

念願のソファだ、最初の数日間、あたしは用がないのにたびたび座り、いや、ソファとは用がないときに座るものだが、座ったら必ず横になった。そして百八十センチといったら背の高い男くらいだなあ、などと考えてるうちに寝入っちゃうのだった。昼寝は二十分だけにするベシと人に言われるが、どうやってコントロールするのか。三十分、一時間と眠ってしまって、ぼうっとした頭が戻らなくてほんとうに困った。

でも、寝入る直前のふわふわな感じはたまらない。硬すぎず軟らかすぎないシートの上に、両足を伸ばし、力を抜いて横たわり、すうっと眠りに落ちるとき特有のふわふわ感。どんなコンビニスイーツも、ここまでふわふわにはなるまいと思ったものだ。

よい買い物をしたとあたしは満足だった。そして満足してるものがもうひとりいた。テイラーが、ソファのまん中に長々と伸びている。もう爪とぎはしないで、ただ腹を出して気持ちよさそうに熟睡しているから、あたしは遠慮して座れない。

ある日眠気に負けて、むりやりテイラーの隣に寝てみた。猫とならんで長々。窮屈だけどなんとか、でもちょっと動くと、熟睡するテイラーが無意識に（と思いたい）出してくる爪に、ぐさりとやられた。

犬たちは頑固に安ソファに座る。そして二つソファを並べたら、安ソファはかなり低いのに気がついた。クレイマーがさらに老いてもこれなら座れる。捨てずに取っておこうとあたしは考えた。アメリカから帰ってはや八年。家が物だらけ。買うからだ。片づけられない以前に捨てられないという問題もある。でも物だらけ。なんとか捨てないと。