²®¸¶Çî»Ò¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ã¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡ä¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î»ØÄê¤ä¾ò·ï¤Î³ÎÇ§¤ò¡×

·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö¥È¥¯¤¹¤ë¡ª²®¸¶Çî»Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼NEWS¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÅÅµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¤µ¤«¤¬¤ïÀ®Èþ¡¡¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×2025Ç¯11·î¹æ¤è¤ê·ÇºÜ¡Ë
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÅÅµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ
ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¡££Ã£Ï2¤ÎÇÓ½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÀÍÛ¸÷¡¢É÷ÎÏ¡¢ÃÏÇ®¡¢¿åÎÏ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¤¬¤¤¤Þ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢2000±ß¤Ï¼«Ê¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½ü¤¯´óÉÕ¶â³ÛÊ¬¤À¤±½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÏÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÃæÉôÅÅÎÏ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¡ÖÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡¢»°½Å¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Î·×16¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ150¥¥í¥ï¥Ã¥ÈÊ¬¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ2500±ßÊ¬¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢10Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¡¢ÈôÂÍ»Ô¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÅÅµ¤1Ëü5000±ßÊ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈôÂÍ»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ1Ëü5000±ßÊ¬¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤â¡¢7Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç2Ëü±ßÊ¬¤ÎÅÅµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â½©ÅÄ¸©¼¯³Ñ¡Ê¤«¤Å¤Î¡Ë»Ô¡¢·²ÇÏ¸©ÃæÇ·¾òÄ®¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¢²¬»³¸©À¾°ÀÁÒ¡Ê¤Ë¤·¤¢¤ï¤¯¤é¡ËÂ¼¡¢ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¡¢¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ¡Ê¤µ¤Ä¤Þ¤»¤ó¤À¤¤¡Ë»Ô¤Ê¤É¡¢´óÉÕ³Û¤Î£³³ä¤ò¾å¸Â¤ËÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÅµ¤¤ò½Ð¤¹¼«¼£ÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¤µ¤«¤¬¤ïÀ®Èþ¡Ë
ÅÅµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï
¤Ê¤¼¡¢ÅÅµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤Ë¡¢¡ÖÅÅµ¤¤ÏÊªÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¾ì»ºÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÁíÌ³¾Ê¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥óÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤ÇÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëºòº£¡¢¹ñ¤Î¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¤¬¡¢10Ç¯¤ÎÇã¼è·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»ØÄê¤ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î´É³íÃÏ°è³°¤À¤È¡¢ÅÅµ¤¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢·ÀÌóÃæ¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
10·î¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ¤¬»Üºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤â½ªÎ»¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¤Ë¤âºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢°ì¹Í¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£