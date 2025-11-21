上沼恵美子 数年前＜もう引退してもええわ＞と思っていましたが、今の気持ちは…「これ、消える前のろうそくの炎になっていませんか？」
現在発売中の『婦人公論』2025年12月号の表紙は、タレントの上沼恵美子さん。グラビアの仕事をすると、元気をもらえるという上沼さん。引退せず、この世界にいてよかったと思っているそうですが、一つだけ心配なことがあるそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子 構成：篠藤ゆり）
「私、まだイケるんちゃうか」と
グラビアのお仕事をすると、いつも元気をもらえます。私の顔は凹凸がないのに、こんなにかわいく撮っていただけて本当に嬉しい。
実は最近、ちょっと自分磨きをサボっていました。若い頃はエステとか通っていたんですよ。今は散髪も行かないです。
……いや、散髪って（笑）。犬は1週間に1回行くのに、自分はもう4ヵ月もご無沙汰。これから頑張って綺麗になります。
もう古希やけど、「私、まだイケるんちゃうか」と思いましたもん。
若いお客さんに声をかけられて
ファンの皆さんの声も、元気の源です。先日開催したファン感謝祭では、若いお客さんが多くてちょっと感動しました。
しかも、昔からのファンの方と同じように、「恵美ちゃ〜ん！」って声をかけてくれるんです。
ラジオを30年以上やっているので、お母さんの横で聴いていた子どもが、自分も結婚して家事をしながらラジオを聴いてくれるようになったのかもしれません。
こんな繋がりが生まれていたなんて驚きました。
『婦人公論』12月号の表紙に登場した上沼恵美子さん
「もう引退してもええわ」と
数年前は「もう引退してもええわ」と思っていましたが、この世界にいてよかった――今、つくづくそう感じています。「神様、ありがとう」という気持ちでいっぱいです。
仕事のボーダーラインは70歳かと思っていましたけど、しゃべりのテンポも速いままやし、絶好調！
これ、消える前のろうそくの炎になっていませんか？ それだけが心配です。（笑）。