スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』のリニューアルにあたって始まった新連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第46回は「息子に『お金の無駄だから結婚式はしない』と言われてガッカリ」です。

Q 息子に「お金の無駄だから結婚式はしない」と言われてガッカリ

Ａ）「援助するから式はして」と説得

Ｂ）夫婦の意思を尊重し口出ししない

結婚式は誰のもの？

最近は挙式・披露宴など、一般的な結婚式を行わず婚姻届だけ提出して終わり、というパターンも珍しくなくなりました。式をするかしないか。もし子と親の考えが同じなら、何も問題はありません。ただ、今回の状況は違うようです。

親は結婚式をしてほしいが、息子たちはしないと言っている。しかも理由は「お金の無駄だから」。若くて貯金も少なければ、節約したいのはよくわかります。だったら費用は親が出すから結婚式をしてほしい、という本音がＡ。一方、息子たちの考えを尊重し、口出ししないほうがいいだろう、とガッカリした気持ちを隠すのがＢ。さて、どちらが幸せぐせだと思いますか？

結婚式とは実は「親のため」

意外に思う方がいるかもしれませんが、幸せぐせはＡ。結婚式は誰のためにあるのかと言うと、実は「親のため」なのです。

子どもがようやく独り立ちし、良き人と巡り合って新たに家庭を持つ。親戚や友人たちに「良かったね」「おめでとう」「立派に育ったね」と言われて、晴れ晴れしい気持ちになる結婚式は、親の仕事が一段落し、ねぎらわれるお祝いのようなもの。親はその一日で、頑張って子育てをしてきたことがむくわれる気がするのです。

子どもが熱を出したら、夜中でもおぶって病院に連れて行き、運動会の日には朝早くからお弁当を作り、場所取りをして写真撮影。子どもは自分一人で大きくなったような口をきくこともあったでしょう。それでも、一生懸命に育ててきたのはほかでもない親。そんな親には「費用は援助するから結婚式をしてほしい」と言う権利があります。悔いが残ると少しでも思うなら、Ａを選ぶのが幸せぐせです。

もちろん「ない袖は振れぬ」と言うように、費用がなければ仕方ありません。ですが、子どもの結婚式のためにコツコツとお金を貯めている方もいらっしゃることでしょう。でしたらぜひ「結婚式をしてほしい」と言いましょう。

子どもの立場からすると、「親の気持ちはわかるけれど、そんな見世物みたいなこと、恥ずかしいからしたくない」「結婚式にお金をかけるなんて無駄。それなら新居で使う家電を買う費用にしたい」などと思うのかもしれません。もし私がそんな子どもの親だったら、「あなたは結婚式というたった一日の労働を、親のためにできないのか。私たちがお金を出すと言っているのに、それもケチるのか」と言うでしょう。親の思いに役に立たないことなどありません。その費用を「無駄になる」だなんて、子どもは言ってはいけないのです。

もしかすると息子は式を挙げてもいいと思っているのに、パートナーが乗り気ではない、というケースもあるかもしれません。だとしたら息子が「無駄じゃないんだ。一生に一度のことだし、親の望みを聞いてやってほしい」と、説得すべきです。



親の思い通りでいい

結婚式は親のためにあるのですから、親の要望はすべて伝えましょう。極端に言えば、会場をどこにするかに始まり、新郎新婦に着せたいタキシードやウエディングドレス、お色直しの衣装、披露宴で呼ぶ招待客メンバーはもちろん、余興の出し物に至るまで、費用の範囲内であれば、親の希望を実現させていいのです。

ここでも子どもからクレームが出そうなので、私が親に代わって新郎新婦に申し上げます。「自分たちの好きに結婚式をしたいなら、自分たちで費用を負担して別にやりなさい。この結婚式は親のためだから、親のオーダーに応えるように。見世物になるのはイヤだ？ いえいえ、我慢しなさい。たった一日のことでしょう」と。「僕が会ったことのないお父さんの友だちまで呼ぶのはイヤだ」とか、「親戚の叔母さんの日舞なんて余興、誰が見たいの？」なんて文句は封印し、「お父さん、お母さんの好きなように整えてください」「おっしゃるとおりにします」と言うのが親孝行です。親は自分の友だちにだって息子夫婦の晴れ姿を見せたいし、親戚の手前もあるのです。「いいお式だった」「お嫁さん、あなたが選んだ着物、着てくれたのね」などと口々に言ってもらえるその日は、親が賞賛される日だと言っても過言ではないのですから。

私にも子どもがいますが、結婚式では私の要望を通しました。子どもから親への手紙というのはよくありますが、我が家はそれに加えて、子どもが幼い頃のエピソードを入れた親から子への手紙を読み上げました。また、歌手としてＣＤも出している私の生歌も披露。こうなると結婚式は一種の興行のように思えませんか？ 見世物だなんて言わず、親孝行のためのエンターテインメントだと思えば、子ども夫婦も割り切って楽しめるのではないでしょうか。